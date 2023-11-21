Подрядчиков, ремонтировавших автодороги в Калмыкии оштрафовали на 228 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения и штрафов службы в отношении ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель».

Напомним, в сентябре 2022 года ФАС России признала ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Ростовской области и Республике Калмыкия в 2017-2020 годах. Закупки проходили в том числе при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость государственных контрактов составила 1,9 млрд рублей.

За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены штрафы в размере более 228 млн рублей. Компании пытались оспорить решения и назначенные ведомством штрафы, однако суды трех инстанций поддержали позицию ФАС России.

Источник: Интернет-газета "Глас Народа"