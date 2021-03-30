В Калмыкии зафиксирован случай заражения британским штаммом коронавируса

Сегодня эпидемиологи обнародовали сообщение о первом случае заражения британским штаммом коронавируса в Калмыкии. К этому часу очаг локализован, прокомментировал заместитель Главного санитарного врача Евгений Джеваков. По его словам, новый штамм на 70% заразнее и переносится сложнее. Так, например, в странах, где он уже циркулирует какое-то время, контингент тяжёлых больных – моложе. Но, как заверяют специалисты, впадать в панику не стоит. Вакцина "Спутник V", которая сейчас используется для иммунизации населения, эффективна и в случае с британским вирусом.