Государственной службе занятости - 30 лет

19 апреля 1991 года принят соответствующий закон. Эта дата и считается днем образования ведомства. Задача специалистов системы -помочь людям, потерявшим работу и нуждающимся в поддержке государства.

Сегодня только в калмыцкой столице на учёте состоит более двух тысяч человек. И, хотя пандемия значительно повлияла на ситуацию, 20 специалистов Центра занятости населения каждый день встречаются с соискателями, помогают им найти себя в новых условиях. Оказывают психологическую поддержку. Много работают с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Дают возможность получить новые профессии. Особенно сейчас востребованы медицинские специальности. Ирина Конокова стояла у истоков создания службы, тогда она именовалась «Бюро по трудоустройству».