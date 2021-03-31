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17 апреля, 10:44
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Государственной службе занятости - 30 лет

Государственной службе занятости - 30 лет

19 апреля 1991 года принят соответствующий закон. Эта дата и считается днем образования ведомства. Задача специалистов системы -помочь людям, потерявшим работу и нуждающимся в поддержке государства.

Сегодня только в калмыцкой столице на учёте состоит более двух тысяч человек. И, хотя пандемия значительно повлияла на ситуацию, 20 специалистов Центра занятости населения каждый день встречаются с соискателями, помогают им найти себя в новых условиях. Оказывают психологическую поддержку. Много работают с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Дают возможность получить новые профессии. Особенно сейчас востребованы медицинские специальности. Ирина Конокова стояла у истоков создания службы, тогда она именовалась «Бюро по трудоустройству».

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