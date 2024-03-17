В Калмыкии задержали еще одного активного участника запрещенного в Российской Федерации экстремистского общественного объединения

Напомним, в августе 2023 года сотрудниками уголовного розыска МВД Калмыкии, совместно с региональными УФСБ и Росгвардии, были задержаны руководитель и члены экстремистской организации, состоящей из числа участников преступных неформальных молодежных группировок г.Элисты. Трое граждан были объявлены в федеральный розыск.

По результатам оперативно-розыскной деятельности СУ СК Калмыкии в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ.

В результате уголовного розыска МВД Калмыкии, в октябре 2023 года один и разыскиваемых был задержан на территории Астраханской области, в ноябре 2023 года второй фигурант был задержан в Оренбургской области. Также, 4 марта 2024 года, было установлено местонахождение третьего подозреваемого из числа объявленных в федеральный розыск активных участников группировки.

Оперативниками подозреваемый был задержан на территории г.Элисты.

В настоящее время следственными органами в отношении фигуранта избрана мера пресечения, оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются, сообщает МВД Калмыкии.