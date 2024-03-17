Сегодня в Калмыкии пройдут дни белорусского кино

Показ состоится в Элисте и в Комсомольске. Зрители смогут увидеть фильмы разных жанров. Картина «Война. Остаться человеком» расскажет четыре истории, где авторы переосмысливают вопросы нравственного выбора человека. Ещё один фильм - документальный - рассказывает о том, как после развала СССР в Республике удалось воссоздать целые пласты национальной культуры.

Кинолента повествует и о трудностях, с которыми белорусам пришлось столкнуться в начале 90-х, и о ключевых решениях по поддержке этой сферы. А самым маленьким зрителям будет представлен анимационный фильм «Звезды седьмого неба» сообщили нам в пресс-службе регионального Минкульта.