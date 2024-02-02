В Калмыкии возводят агропромышленный парк

Строящийся объект находится южнее аэропорта Элисты. Площадь готового сооружения составит около 10 гектаров. Как было отмечено на совещании под руководством Председателя Правительства Республики Гиляны Босхомджиевой, на строительство предусмотрено свыше 700 млн рублей.

Цель проекта - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до запуска. Масштабный проект станет основой для развития новых индустриальных проектов. На сегодняшний день уже завершен подготовительный этап.

Начаты строительно-монтажные работы административно-бытовых зданий и выставочного комплекса, устройство инженерных сетей. Закупается оборудование, газопоршневые электростанции. Завершить работы планируется в этом году.