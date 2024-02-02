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5 февраля, 08:18
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Мирхат Уразалиев. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского служебного долга, наш земляк удостоен ордена мужества посмертно

Мирхат Уразалиев. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского служебного долга, наш земляк удостоен ордена мужества посмертно

При выполнении боевых задач Мирхат был тяжело ранен, впоследствии скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. Он работал учителем, но долг и честь стали для него превыше всего.

В сердцах и памяти тех, кто его знал и любил, он останется любящим, интеллигентным, который ценит достоинство и честь, настоящим мужчиной и патриотом. Награду вручили родителям.

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Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

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