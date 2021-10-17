В Калмыкии возросло количество тяжело больных коронавирусом

Все они были не привиты. Об этом сегодня было заявлено во время прямого эфира. Его провели первый заместитель министра здравоохранения региона Булат Сараев и руководитель Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Фиксируется и рост зараженных COVID-19 детей до года. А тем временем, до ведения QR-кодов в регионе осталось две недели. Они будут необходимы для посещения салонов красоты, заведений общепита, библиотек, музеев и других общественных мест. Подробнее рассказала Зоя Бармагнанова.