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17 ноября, 16:04
НовостиCOVID-19Здравоохранение

В Калмыкии возросло количество тяжело больных коронавирусом

В Калмыкии возросло количество тяжело больных коронавирусом

Все они были не привиты. Об этом сегодня было заявлено во время прямого эфира. Его провели первый заместитель министра здравоохранения региона Булат Сараев и руководитель Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Фиксируется и рост зараженных COVID-19 детей до года. А тем временем, до ведения QR-кодов в регионе осталось две недели. Они будут необходимы для посещения салонов красоты, заведений общепита, библиотек, музеев и других общественных мест. Подробнее рассказала Зоя Бармагнанова.

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