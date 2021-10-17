Глава Калмыкии принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума

Об этом сообщается на его странице в Инстаграм. Мероприятие прошло в Нур-Султане. Бату Хасиков отметил: «Этот проект особенно значим для наших стран и для Калмыкии, в частности. Был рад лично поздравить наших друзей из КТК с этой важной датой».

Напомним, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично присутствовал во время начала строительства нефтепровода. В нашем архиве сохранились эти уникальные кадры. Сегодня КТК является одним стратегических и социально-ответственным партнером региона. При поддержке консорциума в республике многочисленные социальные программы в области экологии, здравоохранения, образования и культуры.