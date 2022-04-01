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9 мая, 14:39
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В Калмыкии во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 24 тысячи человек

В Калмыкии во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 24 тысячи человек

В Элисте на шествие вышли 14 тысяч человек, в районах — ещё 10 тысяч.

Два года подряд из-за антиковидных ограничений Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. В этом году ситуация изменилась, и шествие традиционно началось из центра и закончится на площади Победы в парке «Дружба».

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