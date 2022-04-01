Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил всех жителей с Днём Победы

«Сегодня священный для нас праздник. Это день всеобщей благодарности и признательности всем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Не жалея себя, наши предки защищали каждую пядь родной земли.



Из калмыцких степей на фронт ушли свыше 43 тысяч человек. На нашей земле в Хулхуте остановили фашистов на подступах к Астрахани и погнали их обратно на запад. Жители республики построили стратегическую железную дорогу Астрахань – Кизляр.



Имя каждого солдата бессмертно, а подвиг каждого – на века.



Принял участие в торжественном возложении. Сводный хор школ Элисты — а это 600 ребят! — исполнил песни «Катюша» и «День Победы». Получилось очень сильно и искренне. Большое спасибо ребятам!



Участие молодежи особенно значимо - так как необходимо защищать и передавать потомкам правду о событиях военных лет.



Друзья! Мы должны снова показать пример единения! Поддержим нашу армию, которая борется с неонацистами на Украине, защищая будущее России. Солдаты и офицеры с честью выполняют долг перед Родиной. И доказательство тому – подвиг нашего земляка Андрея Кунакова, ценой своей жизни победившего врагов и спасшего свой отряд в бою в Мариуполе.



Будем достойны памяти солдат Победы! С праздником, с Днем Великой Победы!» - сообщает он в своем телеграм-канале.