В Калмыкии ветерану Великой Отечественной войны передали поздравление Президента России

Сегодня Эрдне Эрендженов отмечает юбилейный 95 день рождения. Он родился 8 января 1930 года в селе Цорад Сталинградской области. После окончания 4-х классов пошел работать, чтобы кормить семью.

В годы войны активно помогал фронту. В период депортации, Эрдне Манджиевич сменил много специальностей. По возвращении из ссылки трудился гуртоправом и трактористом.

Рано овдовев, в одиночку воспитал 9 детей. У него 7 внуков и 6 правнуков. Сейчас ветеран проживает в Малых Дербетах у сына, так как нуждается в постоянном уходе.

Поздравительное послание Президента России Владимира Путина и подарок юбиляру вручил и.о. министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Евгений Ченкалеев.

Фото: Правительство Республики Калмыкия