Баланс Пушкинской карты пополнился

У ее держателей из Калмыкии снова есть 5000 рублей, которые можно потратить на театр, кино, выставки и музеи. По карте любой россиянин от 14 до 22 лет может посещать самые интересные культурные события.

Получить Пушкинскую карту можно зарегистрировавшись на «Госуслугах» — это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта.

- Подтвердите учётную запись с помощью онлайн-банка или в ближайшем центре обслуживания.

- Скачайте приложение «Госуслуги Культура».

- Подтвердите выпуск виртуальной или пластиковой карты «Мир».

Чтобы купить билет:

- Выбирайте мероприятие по Пушкинской карте на портале «Культура РФ».

- Указывайте Пушкинскую карту как способ оплаты. Если такой опции нет, введите её данные в поле для обычной карты.

- Перед посещением покажите контролёру билет и паспорт или свой профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура».

Источник: Объясняем рф