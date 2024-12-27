Баланс Пушкинской карты пополнился
У ее держателей из Калмыкии снова есть 5000 рублей, которые можно потратить на театр, кино, выставки и музеи. По карте любой россиянин от 14 до 22 лет может посещать самые интересные культурные события.
Получить Пушкинскую карту можно зарегистрировавшись на «Госуслугах» — это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта.
- Подтвердите учётную запись с помощью онлайн-банка или в ближайшем центре обслуживания.
- Скачайте приложение «Госуслуги Культура».
- Подтвердите выпуск виртуальной или пластиковой карты «Мир».
Чтобы купить билет:
- Выбирайте мероприятие по Пушкинской карте на портале «Культура РФ».
- Указывайте Пушкинскую карту как способ оплаты. Если такой опции нет, введите её данные в поле для обычной карты.
- Перед посещением покажите контролёру билет и паспорт или свой профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура».
Источник: Объясняем рф