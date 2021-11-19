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18 декабря, 11:19
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии в зимовку вошли 292 тысячи голов КРС, свыше 1,5 миллиона овец и коз, а также лошади и верблюды

В Калмыкии в зимовку вошли 292 тысячи голов КРС, свыше 1,5 миллиона овец и коз, а также лошади и верблюды

На сегодня по республике обеспеченность кормами - 89%. И если в восточных районах наблюдается дефицит запасов, то в остальных этот показатель превышает 100%. Но животноводы предусматривают все возможные риски. И только лишь на благоприятные погодные условия не рассчитывают. В этом убедилась наша съёмочная группа, побывав у кетченеровских фермеров.

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