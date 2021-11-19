Право на дом и землю можно будет оформлять по одному заявлению

Дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года. По закону жители смогут в упрощенном порядке оформить право на землю и жилые садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года.

Также можно будет переоформить права на дачные и садовые дома по документам старого образца и легализовать постройки, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы. Дополнительные права получат наследники предыдущих владельцев.