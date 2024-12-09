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11 декабря, 08:10
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В Калмыкии в реестре легкового такси зарегистрировано 1000 автомобилей, что в 5 раз больше, чем за 2023 год

В Калмыкии в реестре легкового такси зарегистрировано 1000 автомобилей, что в 5 раз больше, чем за 2023 год

В результате работы министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики количество такси самозанятых в этом году значительно увеличилось.

Сейчас в Калмыкии зарегистрировано 126 перевозчиков, 1000 транспортных средств в реестре легковых такси, 8 служб заказа такси.

Благодаря реестру можно проверить легальность такси и убедиться в наличии у водителя всех необходимых документов. Это позволяет контролировать рынок таксомоторных услуг и выявлять нелегальных перевозчиков, работающих без лицензии. Наличие реестра стимулирует водителей соблюдать правила перевозки пассажиров и следить за состоянием своих автомобилей, что повышает качество услуг и безопасность пассажиров.

В случае возникновения спорных ситуаций, информация из реестра поможет разобраться и защитить права как пассажира, так и водителя.

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