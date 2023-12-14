В Калмыкии в рамках национального проекта «Экология» ведется большая работа по лесовосстановлению

Площадь посадки в этом году составила около 1500 га. План выполнен на 100% - сообщили в пресс-службе регионального правительства. Противоэрозионные насаждения появились вдоль трасс на Волгоград, Яшкуль, Ики-Бурул и Ставрополь.

А посадка на землях лесного фонда осуществлена вблизи населенных пунктов: Северное, Малые Дербеты, Гашун, Троицкое, Приманыч, Песчаный и город Элиста.