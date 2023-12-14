В Элисте прошел Республиканский фестиваль добровольческих инициатив "Твори добро" и Профилактическая квест - игра "Терроризм - угроза 21века"
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Команды прошли 6 станций. На каждой - ребятам предстояло выполнить теоретические и практические задания. По результатам квест-игры, победителем признана команда Элистинского политехнический колледжа им. Эльвартынова. Второе место присудили Торгово-технологическому колледжу, третье – медицинскому колледжу им. Тамары Хахлыновой.
Фото: Элистинский политехнический колледж