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18 декабря, 09:32
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В Элисте прошел Республиканский фестиваль добровольческих инициатив "Твори добро" и Профилактическая квест - игра "Терроризм - угроза 21века"

В Элисте прошел Республиканский фестиваль добровольческих инициатив "Твори добро" и Профилактическая квест - игра "Терроризм - угроза 21века"

Команды прошли 6 станций. На каждой - ребятам предстояло выполнить теоретические и практические задания. По результатам квест-игры, победителем признана команда Элистинского политехнический колледжа им. Эльвартынова. Второе место присудили Торгово-технологическому колледжу, третье – медицинскому колледжу им. Тамары Хахлыновой.

Фото: Элистинский политехнический колледж

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