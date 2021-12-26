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11 января, 18:49
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В Калмыкии в этом году отпразднуют 100-летие Давида Кугультинова

В Калмыкии в этом году отпразднуют 100-летие Давида Кугультинова

Юбилей народного поэта отметят 13 марта, в день его рождения. Примечательно, что торжества в его честь пройдут в Год культурного наследия народов России.

Подготовку и проведение их будет вести организационный комитет. Главам РМО также рекомендовано провести серию праздничных мероприятий.

К юбилейной дате в республике были объявлены два конкурса. Литературная премия для авторов, пишущих на калмыцком языке. И конкурс на лучший эскизный проект памятника-бюста Кугультинову. Он и ляжет в основу скульптуры, которую установят в Элисте. 

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