Национальный музей им. Пальмова открывает новый выставочный сезон

Он начнется с первой персональной экспозиции молодой художницы Яны Асановой «Жизнь прекрасна!». В неё вошли около 40 работ. Это картины, выполненные в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной композиции. Творчество Асановой сложно отнести к единому стилю – это и яркие образцы импрессионизма, и новаторский символизм. Основная тема ее работ – тайны женской души, материнских переживаний, создание уютной атмосферы и ощущения гармонии для зрителей. Творческий вечер состоится 14 января. Сама же выставка продлится до середины февраля.