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6 марта, 09:42
Новости

В Калмыкии в беззаявительном порядке СНИЛС получили свыше двух тысяч новорожденных малышей

В Калмыкии в беззаявительном порядке СНИЛС получили свыше двух тысяч новорожденных малышей

Напомним, что процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. Он нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС, прикрепления к поликлинике и предоставления иных государственных услуг.

Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии»- сообщает пресс-служба соцфонда по республике.

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