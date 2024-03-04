6 марта, 09:42
В Калмыкии в беззаявительном порядке СНИЛС получили свыше двух тысяч новорожденных малышей
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Напомним, что процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. Он нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС, прикрепления к поликлинике и предоставления иных государственных услуг.
Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии»- сообщает пресс-служба соцфонда по республике.