Субсидию в размере до шести МРОТ могут получить работодатели Калмыкии

Федеральную программу господдержки предпринимателей, запущенную в марте 2021 года, продлили. Но с некоторыми изменениями. Работодатели получат субсидии не только при трудоустройстве молодежи до 30 лет, участников СВО и других категорий граждан, но и инвалидов.

Участвовать в программе теперь могут и предприятия, учредителями которых являются люди с ограниченными возможностями или общероссийские общественные организации инвалидов.