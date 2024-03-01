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5 марта, 14:05
Новости

Субсидию в размере до шести МРОТ могут получить работодатели Калмыкии

Федеральную программу господдержки предпринимателей, запущенную в марте 2021 года, продлили. Но с некоторыми изменениями. Работодатели получат субсидии не только при трудоустройстве молодежи до 30 лет, участников СВО и других категорий граждан, но и инвалидов.

Участвовать в программе теперь могут и предприятия, учредителями которых являются люди с ограниченными возможностями или общероссийские общественные организации инвалидов.

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