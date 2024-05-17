В Калмыкии увеличивается число зараженных ВИЧ-инфекцией

В последние два десятка лет степная республика была в числе благополучных регионов по распространению ВИЧ инфекции. Однако, за последние полтора года ситуация ухудшилась. В прошлом году было зарегистрировано около 30 новых случаев инфицирования.

Это почти в 2,5 раза больше чем годом ранее. По словам врача-инфекциониста Ольги Нармаевой, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется.