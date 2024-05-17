Сегодня в Калмыкии стартует неделя предпринимательства

Бизнесмены республики смогут пройти курс по финансовой грамотности. Онлайн-семинары проведет Южное Главное управление Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в центре «Мой бизнес» в течение недели пройдет серия полезных мероприятий.

Цикл семинаров откроет круглый стол на тему «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде», где своим опытом поделятся успешные предприниматели степного региона.