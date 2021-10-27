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29 ноября, 09:53
НовостиПамять

В Калмыкии утвердили новую государственную награду

В Калмыкии утвердили новую государственную награду

Об этом сообщает официальный сайт Главы Калмыкии.

К данной награде будут представлены уроженцы Калмыкии за выдающиеся заслуги перед республикой: за развитие сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки и культуры, литературы, а также укрепление правопорядка и международного сотрудничества.

Глава республики поделился: «Басан Бадьминович был выдающимся руководителем, он дал нашим землякам цель и вдохновение, чтобы с нуля восстановить нашу республику. Эти люди стали примерами для подражания, которые вдохновляют нас идти вперед».

Бату Хасиков выразил уверенность в том, что земляки, отмеченные орденом имени Городовикова, будут рьяно работать на благо республики и станут примером для нынешних и будущих поколений.

Он также поблагодарил Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия за решение об учреждении ордена.

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