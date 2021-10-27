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29 ноября, 10:32
НовостиТуризм

Членов экспедиции Русского географического общества «Россия 2021» приветствовали в посёлке Артезиан Черноземельского района

Членов экспедиции Русского географического общества «Россия 2021» приветствовали в посёлке Артезиан Черноземельского района

Путешественники ещё больше месяца будут колесить по стране, используя велосипеды, автомобили, катамараны и ледоколы. Их цель – показать богатейшее природно-географическое и культурное наследие России. В Калмыкии же экспедицию встретили по традиции калмыцким чаем и борцоками, а также познакомили с местными достопримечательностями. Всего группе предстоит преодолеть маршрут в 35 тысяч километров, который закончится в точке старта – Краснодарском крае.

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