Членов экспедиции Русского географического общества «Россия 2021» приветствовали в посёлке Артезиан Черноземельского района

Путешественники ещё больше месяца будут колесить по стране, используя велосипеды, автомобили, катамараны и ледоколы. Их цель – показать богатейшее природно-географическое и культурное наследие России. В Калмыкии же экспедицию встретили по традиции калмыцким чаем и борцоками, а также познакомили с местными достопримечательностями. Всего группе предстоит преодолеть маршрут в 35 тысяч километров, который закончится в точке старта – Краснодарском крае.