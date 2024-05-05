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7 мая, 13:13
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В Калмыкии только после вмешательства прокуратуры восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны

В Калмыкии только после вмешательства прокуратуры восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны

Несколько лет ему не выплачивалась компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

Проверку исполнения законодательства о защите прав инвалидов провела по обращению местной жительницы Прокуратура Яшалтинского района.

Установлено, что что ветерану Великой Отечественной войны и труда Калмыкии и Российской Федерации, инвалиду I группы, несмотря на поданное в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Калмыкии заявление, в течение 2-х лет не выплачивалась компенсация за приобретенные технические средства реабилитации.

Надзорный орган направил в суд исковое заявление с требованием выплатить компенсацию. Судом иск удовлетворен, компенсация выплачена в полном объеме, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

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