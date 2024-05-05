На территории Элисты активно идут весенне-полевые работы

По данным пресс-службы столичной администрации, на сегодняшний день уже завершён сев яровых культур – на площади более 1000 гектаров - горчицы и ячменя. Также проводятся работы по подготовке почвы, боронованию, подкормке озимых культур и внесению минеральных удобрений.

Главная задача аграриев на сегодня -завершить работы в благоприятные агротехнические сроки и гарантировать растениям доступ к влаге, питательным веществам и накоплению вегетативной массы, ведь это является залогом хорошего урожая.