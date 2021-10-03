В Калмыкии стартует прокат анимационного фильма «Кощей. Начало»

Картина повествует о жизни людей в давние времена, когда бок о бок с ними жили сказочные существа. Но спокойствие жителей Дивноземского княжества неожиданно нарушает Белый призрак – безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. И нашему герою – молодому, красивому и пока еще смертному Кощею – предстоит его остановить.

Что может быть интереснее, чем увидеть знакомого с детства Кощея в новой ипостаси – положительного героя? Ничего, решили юные элистинцы и уговорили родителей посетить премьеру. Билеты многие приобретали заранее. Как Юлия Петрова вместе с воспитанницей Анастасией. Они всегда следят за новинками киноиндустрии.

Детям герой – молодой Кощей – явно понравился еще до просмотра. Отказать юным киноманам было невозможно, признаются родители.

В кинотеатре соблюдаются все меры безопасности. Посетителей пускают только в масках, а в зале рассаживают с учетом социальной дистанции - через одного, говорит сотрудник учреждения Цагана Мушаева. Сама она новинку еще не видела, но собирается это сделать в ближайшее время.

Непривычный внешний вид культового персонажа удивил даже взрослых. Ни в одной сказке не описываются его молодые годы. А дети сразу решили, что Приключения Кощея, похожего на сказочного принца, рассекающего на мотоцикле по Дивноземскому княжеству, обязательно войдут в число любимых мультфильмов.