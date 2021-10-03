В Сарпинском районе появились первые всходы озимых культур

На сегодня там засеяно почти 44 тысячи гектаров пшеницы. Осенне-полевые работы продолжаются и в эти дни. Наравне с аграриями жизнь в эти дни кипит и у животноводов. Наш корреспондент Елена Алексенко побывала в муниципалитете и узнала, как там подготовились к предстоящей зимовке.

Ясный день позволяет держать скотину на выпасе. А по ночам в степи уже крепкий мороз, рассказывают фермеры. Впрочем, к перемене погоды в Сарпинском районе животноводы готовы. Например, Магомед Галаков для своего полуторатысячного поголовья овец заготовил свыше двух тысяч рулонов грубых кормов.

Зерно Магомед Галаков выращивает сам. В этом году в хозяйстве посеяли 400 гектаров озимой культуры. Еще 600 – находятся под паром. Сентябрьские дожди помогли ровно взойти всходам. Так что фермер надеется на хороший урожай в следующем году. А пока собирает документы для участия в конкурсном отборе регионального Минсельхоза на получение субсидий. Они помогут возместить часть затрат, связанных с производством и реализацией зерновых.

Другие землепашцы Сарпинского района также планируют участвовать в конкурсе. Стартует прием заявок с 10 ноября. В месячный срок аграрии должны предоставить в ведомство необходимые документы. А всего в муниципалитете выращиванием зерновых занимается 33 хозяйства всех форм собственности. Общий каравай, собранный ими в этом году, был в два раза меньше, чем в прошлом. Валовый сбор составил всего чуть более пятидесяти тысяч тонн при средней урожайности около 12 центнеров с гектара. Сейчас работники поля заняты пахотой.

Итоги следующего сельскохозяйственного года начинают закладываться уже сейчас, осенью. А потому, как рассказал Премьер-министр страны Михаил Мишустин на недавней стратегической сессии, Правительство страны уже сейчас работает над дополнительным комплексом мер по стабилизации цен на продукты.

Осенне-полевые работы в хозяйствах Калмыкии продолжатся вплоть до конца ноября.