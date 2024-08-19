В Калмыкии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

Фото: Госавтоинспекция Калмыкии

Госавтоинспекция напоминает, мопеды, скутеры и мотоциклы являются одними из самых популярных развлечений, особенно в подростково-молодежной среде. Однако некоторые любители активного отдыха зачастую недооценивают возможные риски для своей жизни и здоровья.

На территории республики пройдут рейды, направленные на информирование любителей мотоциклов о правилах поведения на дорогах и использования защитной экипировки.