В Калмыкии подвели итоги уборочной компании

В совещание, проходившем в одном из ведущих растениеводческих районов региона – Яшалтинском, принял участие глава Калмыкии . Бату Хасиков вместе с представителями исполнительной власти, руководителями муниципалитетов, специалистами и аграриями обсудил ряд актуальных проблем, с целью еще более эффективной и результативной деятельности отрасли.

А в СПК им Карла Маркса состоялось открытие семяочистистительного комплекса.