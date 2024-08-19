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21 августа, 13:42
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В Калмыкии подвели итоги уборочной компании

В Калмыкии подвели итоги уборочной компании

В совещание, проходившем в одном из ведущих растениеводческих районов региона – Яшалтинском, принял участие глава Калмыкии . Бату Хасиков вместе с представителями исполнительной власти, руководителями муниципалитетов, специалистами и аграриями обсудил ряд актуальных проблем, с целью еще более эффективной и результативной деятельности отрасли.

А в СПК им Карла Маркса состоялось открытие семяочистистительного комплекса.

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