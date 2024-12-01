В Калмыкии стартовали мероприятия ко Дню добровольца. Ежегодно в России 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера).

Лия Дануслаева - основатель межрегиональной общественной организации гуманитарной помощи - «Братство Русский мир» стала гостем многопрофильной гимназии Городовиковска.

Гостья рассказала гимназистам о работе волонтеров и роли каждого в решении социальных вопросов. Лия Александровна со дня основания организации «Братство Русский мир» с дружной командой волонтеров оказывает неоценимую помощь и поддержку бойцам СВО, а также нуждающимся в помощи жителям района.

Директор гимназии Виктория Лайпанова поблагодарила Лию Дануслаеву за встречу, интересный рассказ и за вклад в развитие волонтерства в районе.

Фото: ГМГ им.Б.Б. Городовикова