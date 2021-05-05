  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 мая, 15:31
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2022»

В Калмыкии стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2022»

Ее проводят ежегодно для уничтожения мака, конопли и других растений с наркотическими веществами. Одна из целей операции – перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения.

Если жители республики известны факты их распространения, сбыта, а также культивирования этих растений, необходимо сообщать в полиции. Можно позвонить по номеру 102 или по телефону доверия 4-09-64. Конфиденциальность информации гарантирована, - сообщает МВД по республике.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия