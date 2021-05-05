В Калмыкии стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2022»

Ее проводят ежегодно для уничтожения мака, конопли и других растений с наркотическими веществами. Одна из целей операции – перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения.

Если жители республики известны факты их распространения, сбыта, а также культивирования этих растений, необходимо сообщать в полиции. Можно позвонить по номеру 102 или по телефону доверия 4-09-64. Конфиденциальность информации гарантирована, - сообщает МВД по республике.