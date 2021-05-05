Глава республики Бату Хасиков встретил вернувшихся сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, участвовавших в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины

«Сегодня встретил наших земляков – сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, вернувшихся со специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, где с первых дней они служили на передовой.

Наши бойцы вернулись к своим семьям, родным и близким живыми и здоровыми. Пусть так будет всегда!

Вся Калмыкия гордится вашим мужеством! Спасибо вам за верную службу и беззаветную любовь к Родине!» - сообщает он в своем телеграм-канале.