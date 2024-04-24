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26 апреля, 09:06
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В Калмыкии стали изготавливать бирки с уникальными номерами для маркирования и учета сельхозживотных. Сообщили в управлении ветеринарии

В Калмыкии стали изготавливать бирки с уникальными номерами для маркирования и учета сельхозживотных. Сообщили в управлении ветеринарии

Напомним, с 1 марта в России введена обязательная маркировка и их учет в электронной системе. Она содержит все необходимые данные, включая уникальный номер животного, вид, пол, возраст, породу, а также информацию о вакцинации и исследованиях.

Ветеринарная служба рекомендует животноводам провести своевременное маркирование в целях предотвращения распространения болезней и оформления ветеринарных сопроводительных документов.

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