В Калмыкии стали изготавливать бирки с уникальными номерами для маркирования и учета сельхозживотных. Сообщили в управлении ветеринарии

Напомним, с 1 марта в России введена обязательная маркировка и их учет в электронной системе. Она содержит все необходимые данные, включая уникальный номер животного, вид, пол, возраст, породу, а также информацию о вакцинации и исследованиях.

Ветеринарная служба рекомендует животноводам провести своевременное маркирование в целях предотвращения распространения болезней и оформления ветеринарных сопроводительных документов.