Сегодня - День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Ровно 38 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. С ветром и осадками продукты распада ядерного топлива разнеслись на тысячи километров. Следы радиоактивного загрязнения впоследствии обнаружили в 17 странах Европы, а также в Канаде и Японии.

От Калмыкии в ликвидации последствий катастрофы приняли участие более полутора тысяч человек. Сегодня в Элисте состоится митинг, посвященный этой трагической дате.

А Председатель общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Борис Гучинов вместе с супругой Галиной собрали материалы о чернобыльцах Калмыкии для издания книги. Презентация состоится в эту субботу.

Напомним, по линии Соцфонда пострадавшим в той страшной аварии полагаются закреплённые законом меры поддержки. Это досрочный выход на пенсию, установление пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, ежемесячных денежных выплат, а также ряд других пособий. В Калмыкии на сегодняшний день таких получателей свыше 400.