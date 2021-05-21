Молодой вид спорта – Универсальный бой – завоевывает все больше поклонников в степной республике

Этот вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой, становится все более популярным как среди детей, так и среди взрослых.

В стране Федерация появилась после 2000 года. А теперь и степная республика присоединилась к профессиональному спортивному движению. На сегодняшний день оно охватывает в регионе около 200 человек.

8-летняя Альма Антушкиева занимается универсальным боем около года. Несмотря на юный возраст, девочка неоднократно побеждала в соревнованиях различного уровня. Совсем недавно с Первенства России Альма привезла серебряную медаль в категории до 24 килограммов. В этом виде спорта ей нравится возможность выбора. Больше всего привлекает полоса препятствий, но и другие дисциплины полезно освоить, говорит девочка.

Универсальный бой отличается от всех остальных боевых искусств, тем, что включает себя несколько компонентов. Спортсмен может выбрать, заниматься ли ему в дисциплине «лайт», это борьба в стойке, или «рукопашкой».

А можно и то, и другое. Но полосу препятствий пройти нужно в любом случае: это бег на время с метанием ножей и стрельбой из пневматического оружия. Образование собственной Федерации позволит атлетам не просто выступать на соревнованиях различного уровня, но и выполнять программы мастеров спорта.

Сегодня эта дисциплина объединяет около 200 человек. Большая часть из них тренируется в Элисте, но недавно секция универсального боя была открыта и при Приютненской многопрофильной гимназии.

В планах у калмыцких спортсменов, как можно скорее выйти на международный уровень соревнований по универсальному бою.