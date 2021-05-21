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19 июня, 10:30
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Сегодня Всероссийский Олимпийский день

Сегодня Всероссийский Олимпийский день

Традиционно в этот день проводятся спортивные мероприятия, праздники, преимущественно беговые, с тем, чтобы привлечь максимальное число участников, распространяя главную олимпийскую концепцию «Спорт для всех» 

Праздник спорта и здоровья пройдет сегодня и в Элисте. В этом году он посвящён играм в Токио.

В 10 часов на стадионе «Восточный» стартовали соревнования по стритболу, волейболу, мини-футболу среди детей. Завершится день легкоатлетическим забегом на 1000 метров.

А завтра элистинцев и гостей столицы ждёт открытый городской турнир по футболу среди ветеранов спорта и шахматный блиц среди школьников. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Победителям и призерам вручат дипломы Олимпийского комитета России, призы и памятные сувениры.

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