21 декабря, 20:11
В Калмыкии состоялась акция, направленная на снижение аварийности на самых популярных участках федеральных трасс
Сегодня ее провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями компании Упрдор «Каспий».
С начала года на этих дорогах произошло более 30 ДТП, погибло 49 человек, в том числе шестеро детей. Это более трети всех аварий. Такие данные приводит региональное управление ГИБДД.
Предупреждение водителей об опасности, которую таит в себе долгая дорога, - одна из основных мер профилактики. Подробнее в материале Татьяны Шолоховой.
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