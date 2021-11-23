В Калмыкии состоялась акция, направленная на снижение аварийности на самых популярных участках федеральных трасс

Сегодня ее провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями компании Упрдор «Каспий».

С начала года на этих дорогах произошло более 30 ДТП, погибло 49 человек, в том числе шестеро детей. Это более трети всех аварий. Такие данные приводит региональное управление ГИБДД.

Предупреждение водителей об опасности, которую таит в себе долгая дорога, - одна из основных мер профилактики. Подробнее в материале Татьяны Шолоховой.