Надзорная деятельность в сфере ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры

На межведомственном совещании по вопросам социальной газификации, в котором приняли участие представители МВД, Управления ФСБ, Мин ЖКХ, службы финансово-бюджетного контроля и другие, обсудили вопросы соблюдения законодательства в сфере снабжения голубым топливом, а также реализацию мероприятий республиканской программы газификации населения, утверждение сводных и пообъектных планов-графиков.