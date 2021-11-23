21 декабря, 18:23
 -1 °C
83,32
73,82
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 декабря, 20:28
НовостиОбщество

Надзорная деятельность в сфере ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры

Надзорная деятельность в сфере ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры

На межведомственном совещании по вопросам социальной газификации, в котором приняли участие представители МВД, Управления ФСБ, Мин ЖКХ, службы финансово-бюджетного контроля и другие, обсудили вопросы соблюдения законодательства в сфере снабжения голубым топливом, а также реализацию мероприятий республиканской программы газификации населения, утверждение сводных и пообъектных планов-графиков.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия