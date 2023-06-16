В Калмыкии состоится фестиваль барханов

Он пройдет 24 июня в Черноземельском районе. Фестиваль объединит любителей электронной музыки, багги – ралли и экстремального марафона. Стала известна его программа. Спортсмены будут состязаться в 4 классах в гонках на внедорожниках, квадра и мотоциклах, а также багги. Состоятся заезды на дистанциях 10 и 21 км.

Программа фестиваля барханов включает не только соревновательную часть, но также предусмотрена экспозиционная выставка, которая познакомит участников с бытом кочевников, мультимедиа – зона, а также сопровождение диджей сетов электронной музыки.