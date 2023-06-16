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20 июня, 08:17
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Сегодня в Элисте состоится брифинг, тема которого предстоящая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Сегодня в Элисте состоится брифинг, тема которого предстоящая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В этом году она пройдет впервые. Ярмарка трудоустройства – это формат «быстрых свиданий с работодателем». Подробнее об этом расскажут представители профильного министерства. В апреле во всех субъектах России состоялся региональный этап. В после первой недели ярмарки по всей стране трудоустроились более 14 тысяч участников. Впереди – федеральный этап.

Он состоится 23 июня. Дата выбрана не случайно, с учетом завершения экзаменов у выпускников и студентов. Причем, будет представлена общефедеральная витрина вакансий работодателей, которые подбирают сотрудников в различных регионах страны. Присоединиться к мероприятию онлайн смогут и те соискатели, которые в день проведения ярмарки не смогут лично посетить площадки мероприятия.

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