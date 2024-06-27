В Калмыкии, согласно календарному плану, завершился период выдвижения претендентов на высший должностной пост в республике

По информации Избирательной комиссии, документы представлены от пяти кандидатов. В соответствии с законодательством, в 10-ти дневный срок будет проведена проверка представленных документов и принято мотивированное решение о регистрации кандидата либо отказе в ней, сообщил Батыр Мучаев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калмыкии.