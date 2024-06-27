1 июля, 18:02
 33 °C
92,42
85,75
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 июля, 14:59
НовостиСобытиеПолитика

В Калмыкии, согласно календарному плану, завершился период выдвижения претендентов на высший должностной пост в республике

В Калмыкии, согласно календарному плану, завершился период выдвижения претендентов на высший должностной пост в республике

По информации Избирательной комиссии, документы представлены от пяти кандидатов. В соответствии с законодательством, в 10-ти дневный срок будет проведена проверка представленных документов и принято мотивированное решение о регистрации кандидата либо отказе в ней, сообщил Батыр Мучаев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калмыкии.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия