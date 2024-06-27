Рифат Сабитов выступил модератором обсуждения, посвященного закону о «серых» SIM-картах

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На площадке Общественной палаты РФ состоялся круглый стол «Здравствуйте, вас беспокоит преступник». Участники встречи обсудили применяемые мошенниками технологии, способы противодействия им и актуальные законодательные инициативы по данной теме. В частности, в сферу внимания попали дополнения в закон о «серых» SIM-картах.

Открывавший мероприятие заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов отметил, что сегодня особенно остро стоит вопрос того, как идентифицировать звонящего человека и отличить его от мошенника.

Рифат Сабитов напомнил о законопроекте, который Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении. Он нацелен на сокращение возможностей для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Согласно требованиям, изложенным в готовящемся документе, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. Для иностранцев вводятся особые требования. Например, они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство.

О сценариях использования «серых» SIM-карт рассказал основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. По его словам, основные пользователи таких SIM-карт — это мошенники, террористы и представители украинских спецслужб, которые используют их для реализации преступных целей на территории нашей страны:

«Известно, что на некоторых физлиц может быть оформлено 100−200 тысяч номеров. И с помощью таких SIM-карт вражеская сторона легко может связаться с изменниками Родины, засланными диверсантами и координировать их действия. Это может приводить и к терактам, способствовать различным диверсиям», — отметил Артур Шлыков и напомнил, «что нередко именно такие SIM-карты используют для ложных звонков, сообщений о происшествиях с целью устроить панику или отвлечь внимание экстренных спецслужб. Их же задействуют для распространения в социальных сетях и мессенджерах ложной информации, запрещенного контента, психоактивных веществ, так называемого буллинга, то есть травли».

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов предложил законодательно закрепить механизм принудительной блокировки звонков с подозрительных номеров:

«Считаю, что у нас должен быть законодательно прописанный механизм по принудительной блокировке звонков с подозрительных номеров и SIM-карт. Государственное регулирование должно привести к тому, что это будет обязанность на стороне операторов и тех организаций, которые управляют вашими персональными данными в какой-то части. И, конечно, это должно быть бесплатно».

Коллегу поддержал член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин обратил внимание участников обсуждения, что наряду с борьбой с рынком «серых» SIM-карт необходимо прорабатывать вопрос введения ответственности площадок за размещение того или иного контента:

«В условиях информационной войны против России мы не можем позволить себе какие-то дополнительные дискуссии. И первостепенная задача любого государства стоит как раз в защите своих граждан от различных угроз, в том числе в интернете».

Эксперты затронули вопросы повышения цифровой грамотности. Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете», эксперт РОЦИТ Олег Капранов отметил, что люди зачастую не понимают, что если они покупают SIM-карту без указания собственных паспортных данных:

«Скорее всего, она на чьи-то данные все равно оформлена. И, соответственно, этот человек может всегда получить к ней доступ. И для этого даже не нужно коррумпировать сотрудника салона сотовой связи, чтобы там перевыпустить эту SIM-карту втайне от абонента. Ее реальный владелец просто придет со своим паспортом и ее перевыпустит. И в этом не будет никакого криминала».

Темами обсуждения стали также цифровая гигиена и проблема, которую создают сервисы, где можно дешево купить подменный номер телефона (именно такие номера нередко используются для совершения преступлений).

Подводя итог обсуждения, Рифат Сабитов подчеркнул, что все озвученные предложения будут аккумулированы и переданы законодателям, в том числе инициаторам законопроекта о «серых» SIM-картах:

«Но еще раз обращу внимание, все-таки во главе угла этой законодательной инициативы стоит вопрос безопасности наших граждан и государства», — подчеркнул Рифат Сабитов.