В Калмыкии школьники и педагоги средней школы села Обильное Сарпинского района собрали гуманитарную помощь бойцам СВО.

В акции «Новогодний подарок солдату» приняли участие и родители.

- «Перед новогодними праздниками мы решили порадовать наших защитников подарками, большая часть собранных коробок наполнена сладостями к Новому году. В коробки с подарками ребята вложили письма с пожеланиями здоровья и скорейшей возращения домой», - комментируют в школе.

Образовательные учреждения Сарпинского района активно участвуют в акции «Новогодний подарок солдату». Спасибо вам за неравнодушие и тепло сердец!

Фото: МБОУ СОШ 22 с Обильного