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20 декабря, 11:21
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В Калмыкии начала свою работу XVI сессия Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва.

В Калмыкии начала свою работу XVI сессия Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва.

Рассмотрели первый вопрос повестки - «О даче согласия Главе Республики Калмыкия на назначение на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия».

Кандидатура Эрдни Церенова единогласно поддержана на должность первого вице-премьера Калмыкии.

Кандидаты в вице-премьеры (нардепы дают свое согласование, на которое будет опираться глава республики при принятии окончательного решения).

Список кандидатов таков: первый зампред - Эрдни Церенов, первый зам, министр финансов - Очир Шургучеев, зампред - министр социального развития, труда и занятости - Марина Ользятиева, зампред - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды - Очир Джамбинов, зампред Александр Мишаков.

Второй вопрос повестки будут исполнять кандидаты в высокие правительственные кабинеты.

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