В Калмыкии сегодня во всех школах проходят мероприятия, посвященные Дню Конституции.

Как сообщает министерство образования и науки РК, советники директоров по воспитанию с учащимися школ организовали правовые дебаты, интеллектуальные игры, классные часы.

В Зултурганской средней школе Ики-Бурульского района учитель истории и обществознания Дельгир Насакаева провела классный час "12 декабря - День Конституции РФ".

А в Элистинском политехническом лицее мероприятие называлось "Конституция-основной закон государства", лицеисты приняли участие в интеллектуальной игре «Пойми меня,».

В Октябрьском районе в Восходовской средней школе прошли классные часы, посвященные Дню Конституции РФ.

В школе поселка Алцынхута Кетченеровского района состоялась интеллектуальная игра «Конституция моей страны». Это событие превратилось в увлекательное мероприятие, где юные умы смогли погрузиться в мир прав и свобод, закреплённых в основном законе нашей Родины.