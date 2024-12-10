12 декабря, 16:12
 7 °C
108,56
103,27
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 декабря, 14:47
НовостиСобытиеТуризм

В Калмыкии, как и по всей России с 1 января 2025 года начнет действовать новый туристический налог.

В Калмыкии, как и по всей России с 1 января 2025 года начнет действовать новый туристический налог.

Он затронет владельцев гостиниц и других мест размещения. В Государственной Думе был принят закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс и заменяет курортный сбор туристическим налогом.

На заседании Элистинского городского собрания VII седьмого созыва принято решение о туристическом налоге на территории столицы Калмыкии. Установленная ставка по туристическому налогу в 2025 году - 1 процент, в 2026 году - 2 процента, в 2027 году - 3 процента, в 2028 году - 4 процента, с 2029 года - 5 процентов от налоговой базы.

Налог берется не с человека, а с гостиницы и других мест размещения за каждый занятый номер. Таким образом туристы доплатят 1% от стоимости номера.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия