В Калмыкии, как и по всей России с 1 января 2025 года начнет действовать новый туристический налог.

Он затронет владельцев гостиниц и других мест размещения. В Государственной Думе был принят закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс и заменяет курортный сбор туристическим налогом.

На заседании Элистинского городского собрания VII седьмого созыва принято решение о туристическом налоге на территории столицы Калмыкии. Установленная ставка по туристическому налогу в 2025 году - 1 процент, в 2026 году - 2 процента, в 2027 году - 3 процента, в 2028 году - 4 процента, с 2029 года - 5 процентов от налоговой базы.

Налог берется не с человека, а с гостиницы и других мест размещения за каждый занятый номер. Таким образом туристы доплатят 1% от стоимости номера.