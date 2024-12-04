В Калмыкии сегодня избрали президента федерации Фиджитал-спорта.

В конференции, что прошла в Ойрат-Арене, Андрей Чиджиев стал первым президентом федерации Фиджитал-спорта. Учитывая опыт Андрея качестве капитана в сборной Калмыкии по CS и игре в футбол за различные команды, присутствующие считают свой выбор верным.

На конференции обсуждался план развития фиджитал-спорта. По мнению избранного президента, спортсмены Калмыкии имеют все шансы стать одними из лучших в стране.

Кроме того, министерство спорта РК подписало соглашение с федерацией Фиджитал-спорта о создании отличных условия для дальнейшей работы и развития центра.

В рамках этого соглашения предстоит разработать и утвердить дорожную карту, что поможет реализовать намеченные цели и задачи в новом, интересном направлении. Фиджитал-спорт – это не просто направление, это целая культура, которая хороший потенциал в республике.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК